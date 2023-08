Zelensky est en Grèce, rencontre prévue avec les dirigeants des Balkans

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis (g) reçoit le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Athènes, le 21 août 2023 ( AFP / Aris MESSINIS )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a atterri lundi à Athènes pour une visite officielle, ont annoncé les services du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, ajoutant qu'il participerait à un dîner informel avec des dirigeants de l'Union européenne (UE) et des Balkans.

M. Zelensky, qui était ce week-end en Suède, aux Pays-Bas et au Danemark, poursuit sa tournée surprise en Europe dans un pays qui est un fervent soutien de l'Ukraine depuis l'invasion de la Russie. Athènes a fourni à Kiev une aide humanitaire et des armes, notamment des véhicules de combat d'infanterie, des fusils d'assaut Kalachnikov et des munitions.

Le chef de l'exécutif grec rencontre lundi et mardi les dirigeants des Balkans, et dans ce cadre organise lundi soir un dîner informel en présence de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et du chef du Conseil européen Charles Michel.

Sont aussi annoncés les présidents de la Serbie, de la Moldavie, du Monténégro et de la Roumanie, les Premiers ministres du Kosovo, de la Macédoine du Nord, de la Bulgarie et de la Croatie, et la présidente du Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine, a détaillé le bureau de M. Mitsotakis dans un communiqué.

La réunion marque le 20e anniversaire d'un sommet à Thessalonique qui avait confirmé la perspective européenne des États des Balkans occidentaux.

Bien qu'allié traditionnel de Moscou, sur fond de foi chrétienne orthodoxe partagée, Athènes a condamné sans équivoque, sous M. Mitsotakis, l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La Grèce a expulsé en 2022 une douzaine de membres des missions diplomatiques et consulaires russes et accueille des milliers d'Ukrainiens et leurs familles.

En avril dernier, le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov s'est rendu à Athènes rencontrer son homologue de l'époque. Il a alors déclaré que Kiev demanderait après la guerre l'aide d'Athènes pour déminer la mer d'Azov et développer les forces navales du pays.

La Grèce a elle proposé de reconstruire la maternité bombardée en 2022 de Marioupol, ville actuellement occupée par les forces russes.

Les villes ukrainiennes de Marioupol et Odessa comptent depuis des siècles d'importantes populations d'origine grecque.