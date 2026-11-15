Zelensky dit que Washington a proposé des concessions territoriales en échange d'une adhésion à l'Otan

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une rencontre avec des émissaires américains à Baldonnel, près de Dublin, le 12 novembre 2026 ( AFP / Paul Faith )

Les États-Unis ont pour la première fois demandé à l'Ukraine de céder des territoires en échange de son adhésion à l'Otan, a déclaré samedi Volodymyr Zelensky, des propos minimisés par l'émissaire américain Jared Kushner.

Après la multiplication des frappes à l'approche de l'hiver, au prix d'un nombre croissant de victimes civiles en bientôt cinq années de guerre, le président ukrainien a aussi déclaré que la Russie "mis(ait) tout" sur la campagne militaire de cet hiver.

Il s'exprimait après des visites au Danemark et en Irlande, où il a rencontré des dirigeants européens et les émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, dans la foulée de deux jours de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie à Abou Dhabi, sous l'égide des États-Unis.

"Les Américains ont soulevé une question : +Et si l'Ukraine rejoignait l'Otan ? L'Ukraine se retirerait-elle du Donbass ?+ C'était la première fois que cette question était posée", a déclaré M. Zelensky.

La discussion a montré que "l'Otan (était) de retour à l'ordre du jour", a-t-il insisté, martelant que Kiev n'accepterait pas non plus un statut de neutralité.

L'Ukraine cherche à adhérer à l'Otan depuis l'annexion de la Crimée en 2014, mais la Russie y est farouchement opposée et reproche de son côté de longue date à l'Alliance atlantique de s'être renforcée sur le flanc est.

"Combler les lacunes"

Au cours des pourparlers, a indiqué de son côté M. Kushner sur son compte X, "plusieurs nouvelles idées ont émergé de ces discussions et sont désormais en cours d'exploration. Certaines pourraient conduire directement à des avancées majeures, tandis que d'autres pourraient évoluer en de nouvelles propositions qui contribueront à combler les lacunes restantes".

Sans citer explicitement les déclarations de M. Zelensky, le gendre de Donald Trump a regretté la diffusion dans les médias de "positions maximalistes proposées par les deux parties, avec des rhétoriques fortes".

Les négociations d'Abou Dhabi, les premières depuis février, n'ont débouché sur aucune avancée décisive pour résoudre le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Elles ont cependant permis à toutes les parties de s'accorder sur une participation des Européens aux futures négociations, alors que Moscou et Washington ont dit vouloir discuter non seulement de la guerre, mais de la sécurité du Vieux continent.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (c) entre les deux émissaires américains, Jared Kushner (g) et Steve Witkoff, à Baldonnel, près de Dublin, le 12 novembre 2026 ( AFP / Paul Faith )

À Dublin, les Européens se sont mis d'accord pour être représentés lors des prochaines négociations, dont la date n'est pas connue, par cinq pays (France, Allemagne, Royaume-Uni, Pologne, Italie) et des représentants de l'UE.

Pour M. Kushner, "une paix durable exige des garanties de sécurité crédibles pour l'Ukraine", et "l'Otan demeurera un pilier essentiel de la sécurité européenne", a-t-il souligné sur X.

"Une réelle sécurité en Europe, cela veut dire l'UE et l'Otan. Il n'y a aucune autre sécurité en Europe", a souligné M. Zelensky, tout en martelant: "La séquence doit être la suivante : un cessez-le-feu, une fin à la guerre en Ukraine et des garanties de sécurité en Ukraine".

Il a affirmé que Moscou avait rejeté à Abou Dhabi la proposition de Kiev d'une trêve énergétique et rejeté la proposition de Vladimir Poutine d'une trêve pour une "mission humanitaire" dans la ville ukrainienne disputée de Kostyantynivka, estimant qu'il s'agissait d'une "manigance" pour faire avancer les troupes russes dans le Donbass.

"Garanties de sécurité"

La capitale ukrainienne, Kiev, pendant une coupure de courant le 14 novembre 2026, alors que Moscou poursuit une campagne de bombardements massifs sur le réseau énergétique ukrainien ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Pour éviter une nouvelle attaque en cas de fin des hostilités, Kiev discute avec ses partenaires d'un "paquet complet de garanties de sécurité", pour certaines de la part de l'Otan et l'UE, impliquant "une armée ukrainienne forte" ainsi que des accords de reconstruction après la guerre, a déclaré M. Zelensky.

Si les pays occidentaux les confirment, ces propositions seraient soumises à "la société ukrainienne", selon lui.

Alors qu'un nouveau Congrès à majorité démocrate doit siéger à partir de janvier à Washington, le président ukrainien a aussi appelé à un paquet d'aide militaire américain qui, selon lui, pousserait Vladimir Poutine à mettre fin aux combats.