Zelensky confirme que l'Ukraine a attaqué un cargo dans le golfe de Finlande

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a confirmé mardi que l'Ukraine avait attaqué un cargo en route pour l'enclave russe de Kaliningrad samedi dans le golfe de Finlande, comme l'en soupçonnaient les autorités finlandaises.

Dans une interview accordée à l'agence Bloomberg, le chef de l'Etat a déclaré que le Sparta II, exploité par l'entreprise russe de logistique de défense Oboronlogistika, constituait une cible légitime pour Kyiv car il transportait des armes.

L'attaque a provoqué un incendie à bord du navire, touché par des drones, et ses seize membres d'équipage ont été évacués par la Russie. L'un d'entre eux a été légèrement blessé.

Le navire a été remorqué jusqu'au port de Saint-Pétersbourg, a dit mardi le ministère russe des Transports.

L'Ukraine a également revendiqué l'attaque d'une corvette et d'un vraquier russes dimanche dans le port libyen de Benghazi à l'aide de sept drones navals.

(Rédigé par Harishankar Manoj à Bangalore, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)