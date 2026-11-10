Zelensky au Danemark pour discuter défense aérienne et sécurité énergétique

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accueilli à Copenhague par la Première ministre danoise Mette Frederiksen, le 10 novembre 2026 ( Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen )

Le président Volodymyr Zelensky rencontre mardi les dirigeants nordiques pour discuter défense aérienne et sécurité énergétique au Danemark, pays qui a annoncé une nouvelle aide militaire de plus de 600 millions d'euros à l'Ukraine.

A son arrivée à Copenhague, M. Zelensky a rencontré le gouvernement danois, qui a aussi débloqué une enveloppe de 20 millions d'euros pour le secteur énergétique ukrainien, au moment où des pourparlers entre représentants ukrainiens et russes ont commencé à Abou Dhabi sous médiation américaine.

Avec la cheffe du gouvernement danois, Zelensky doit ensuite discuter avec le Premier ministre suédois sortant Ulf Kristersson, le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre et son homologue finlandais Petteri Orpo.

Les pays nordiques comptent parmi les principaux soutiens à l'Ukraine et le président Zelensky s'était rendu fin octobre à Oslo, où il avait échangé avec les émissaires américains.

Après cette rencontre, le président finlandais Alexander Stubb et le Premier ministre norvégien avaient eu un appel téléphonique de 90 minutes avec le président russe, Vladimir Poutine, une initiative très critiquée par la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, qui avait déploré ne pas y avoir été associée.

L'échange avait été "franc et substantiel", selon le président finlandais. Il avait néanmoins confirmé "de grandes divergences de vues" avec le président russe, avait précisé de son côté le dirigeant norvégien.

Il s'agit de la cinquième visite de M. Zelensky au Danemark depuis 2023. L'année dernière, il s'y était rendu à trois reprises.

"Bientôt cinq ans après l'invasion à grande échelle, la pluie de bombes continue de s'abattre sur les civils, sur les centres d'aide d'urgence et sur les installations d'eau et de chauffage. C'est pourquoi nous devons rester fermes", a souligné Mme Frederiksen.

Négociations directes

Lors d'une conférence à l'Université de Copenhague, le dirigeant ukrainien a déclaré que les questions humanitaires et les garanties de sécurité avaient été au coeur mardi des pourparlers Ukraine-Russie sous médiation américaine à Abou Dhabi.

Des drapeaux danois et ukrainiens flottent sur le siège du Parlement à Copenhague le 10 novembre 2026 ( Ritzau Scanpix / Martin Sylvest )

"C'est un moment très particulier, nous avons des négociations en cours en ce moment à Abou Dhabi", a-t-il dit. Les délégations "ont parlé des questions humanitaires et aussi des garanties de sécurité".

"Notre priorité, c'est l'humanitaire, comment faire revenir nos ressortissants, comment organiser l'échange des Ukrainiens, l'échange de nos combattants, et aussi comment faire revenir les civils et les enfants", a expliqué M. Zelensky.

Mardi, la police de Copenhague a annoncé qu'elle se ferait plus visible dans l'espace public. Elle a interdit le survol de la capitale par les drones, jusqu'au 12 novembre.

Des hélicoptères survolaient la capitale danoise.

Dans la matinée, une forte présence policière a été observée aux abords du bureau de la Première ministre, selon une journaliste de l'AFP présente sur place.