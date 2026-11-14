Zelensky affirme que Washington a proposé des concessions territoriales en échange d'une adhésion de l'Ukraine à l'Otan

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une rencontre avec des émissaires américains à Baldonnel, près de Dublin, le 12 novembre 2026 ( AFP / Paul Faith )

Les États-Unis ont, pour la première fois, demandé à l'Ukraine de céder des territoires en échange de son adhésion à l'Otan, a déclaré Volodymyr Zelensky dans des propos diffusés samedi, ajoutant que Moscou avait rejeté une trêve énergétique lors des discussions d'Abou Dhabi.

"Les Américains ont soulevé une question : +Et si l'Ukraine rejoignait l'Otan ? L'Ukraine se retirerait-elle du Donbass ?+ C'était la première fois que cette question était posée", a déclaré M. Zelensky.

Le dirigeant ukrainien s'est exprimé après des visites au Danemark et en Irlande, où il a rencontré des dirigeants européens et les émissaires de Donald Trump dans la foulée de deux jours de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie à Abou Dhabi, sous l'égide des États-Unis.

Ces négociations, les premières depuis février, n'ont débouché sur aucune avancée décisive pour résoudre le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Elles ont cependant permis à toutes les parties de s'accorder sur le fait que les Européens devraient être associés aux futures négociations.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (c) entre les deux émissaires américains, Jared Kushner (g) et Steve Witkoff, à Baldonnel, près de Dublin, le 12 novembre 2026 ( AFP / Paul Faith )

"Une réelle sécurité en Europe, cela veut dire l'UE et l'Otan. Il n'y a aucune autre sécurité en Europe", a-t-il affirmé.

À Dublin, les Européens se sont mis d'accord pour être représentés lors des prochaines négociations - dont la date n'est pas connue - par cinq pays (France, Allemagne, Royaume-Uni, Pologne, Italie) et des représentants de l'UE.

"Le principal, c'est que l'Europe sera là", a commenté M. Zelensky auprès des journalistes.

Garanties

La Russie pousse à une dangereuse "redistribution des influences" en Europe, a également affirmé le dirigeant ukrainien, insistant sur le fait qu'il faut mettre fin à la guerre en Ukraine avant d'aborder toute redéfinition de la sécurité sur le continent.

"La séquence doit être la suivante : un cessez-le-feu, une fin à la guerre en Ukraine et des garanties de sécurité en Ukraine", a estimé M. Zelensky.

Il a affirmé que Moscou avait rejeté à Abou Dhabi la proposition de Kiev d'une trêve énergétique.

"Le désir de Poutine de changer les frontières en Europe est un fait. Je suis certain que cela fait partie de son concept de revoir les garanties de sécurité en Europe. C'est dangereux (...) c'est précisément ce qui mène à la guerre ou à l'escalade", a estimé M. Zelensky.

Kiev discute avec ses partenaires d'un "paquet complet de garanties de sécurité", qui incluent "des garanties de sécurité spécifiques de la part de l'Otan et de l'UE" et "une armée ukrainienne forte", ainsi que des accords de reconstruction après la guerre, a déclaré M. Zelensky.

Si les pays occidentaux les confirment, "alors je demanderai à la société ukrainienne ce qu'elle en pense : acceptons-nous ou non ? Je n'ai pas le droit de prendre cette décision seul", a-t-il dit.

"Mais nous avons besoin de détails spécifiques et nous ne les avons pas encore", a-t-il précisé.

Le président ukrainien a réaffirmé sa position selon laquelle "l'Ukraine ne se retire pas et ne cède aucune terre aux terroristes", et que Kiev n'acceptera pas non plus un statut de neutralité.

Il a également rejeté la proposition de Vladimir Poutine d'une trêve pour une "mission humanitaire" dans la ville ukrainienne disputée de Kostyantynivka, estimant qu'il s'agit d'une "manigance" pour faire avancer les troupes russes dans le Donbass.

Campagne d'hiver

Moscou "mise tout" sur la campagne militaire de cet hiver, a encore prévenu le dirigeant ukrainien, alors que la guerre entre l'Ukraine et la Russie approche de son cinquième anniversaire.

Les bombardements massifs lancés en octobre par Moscou contre le réseau énergétique en Ukraine sont d'une intensité inégalée depuis le début de l'invasion russe en 2022, a prévenu le directeur général du principal opérateur ukrainien DTEK dans un entretien à l'AFP vendredi.

La Russie cherche à "provoquer une catastrophe humanitaire" à l'approche de l'hiver dans les grandes villes, notamment à Kiev, la capitale, a accusé Maxime Timtchenko, alors que la défense antiaérienne ukrainienne manque de moyens pour intercepter les missiles à trajectoire balistique et les drones à réaction russes.

Le président ukrainien a de son côté appelé à un paquet d'aide militaire américain qui, selon lui, pousserait Vladimir Poutine à mettre fin aux combats.

L'adoption par le Congrès américain de "sanctions et d'armes" est "le type de motivation dont Poutine a besoin" pour entamer une désescalade, a-t-il affirmé.