Zambrotta : « Voir des enfants autistes s’épanouir est tout aussi gratifiant que de remporter le Mondial »

Gianluca Zambrotta during the friendly match between Delhi Dynamos and Hacken at Goteborg, Sweden on September 09th 2016

Qui a dit que les retraités n’étaient bons qu’à faire du jardinage et regarder Téléshopping ? Gianluca Zambrotta en est l’exemple parfait. Voilà dix piges que le champion du monde 2006 a raccroché les crampons mais est toujours aussi actif, voire plus. Entre les émissions TV, les conférences données à la fédération italienne ou le développement de son centre sportif, l’ancien latéral est surtout devenu président d’honneur de l’Azzurrini Academy, un projet qui vise à utiliser les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle pour aider des enfants atteints de troubles autistiques ou de déviances intellectuelles. Et forcément, avec Gianluca Zambrotta, le football n’est jamais bien loin.

Tu es impliqué dans le projet Azzurrini Academy. Peux-tu nous le présenter ?

C’est un projet footballistique et d’activités motrices inclusives qui est destiné aux enfants présentant des troubles du spectre autistique de haut niveau ou simplement des déviances intellectuelles légères. On utilise diverses technologies comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle, des drones ou encore l’intelligence artificielle pour renforcer les compétences que ces enfants ont acquis sur le terrain et également améliorer la gestion des émotions. C’est une approche unique et innovante qui met les enfants au cœur de l’apprentissage. Avec ces nombreuses technologies, on souhaite dépasser les barrières et surtout améliorer les conditions psychophysiques de ces enfants en renforçant leur conscience, leur estime d’eux et en créant une identité de groupe, comme une équipe de football.…

(1) Samuele Robbioni (responsable de l'espace psychopédagogique Côme 1907 et superviseur), Vincenzo Saladino (responsable de l'espace technique), Federico Ferraresi (éducateur comportemental), Alberto Bellomo (responsable de la recherche et du développement et de la communication) et Ina Llapushi (experte en nouvelles technologies et responsable de l'intelligence artificielle).



(2) Prénom modifié pour des raisons d'anonymat.

