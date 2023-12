Zaïre-Emery plus précoce que Benzema et Mbappé en Ligue des champions !

Déjà le patron.

Warren Zaïre-Emery collectionne les records de précocité depuis quelques mois. Le milieu de terrain du PSG en a ajouté un nouveau à son tableau de chasse mercredi : en marquant face au Borussia Dortmund, il est devenu le plus jeune buteur français en Ligue des champions, à 17 ans et 280 jours. WZE grille ainsi la politesse à Karim Benzema, qui avait ouvert son compteur européen à 17 ans et 352 jours. Un peu lent au démarrage, Kylian Mbappé, lui, avait inscrit son premier but après ses 18 ans.…

QB pour SOFOOT.com