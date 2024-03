Zaïre-Emery, le creux de la nouvelle vague

Ça peut arriver à tout le monde de caler, même à Warren Zaïre-Emery, pourtant loué pour sa précocité. Après des débuts enchantés, le milieu parisien est devenu majeur, mais se montre moins flamboyant en club. Samedi, il a aussi été en difficulté contre l’Allemagne avec l’équipe de France.

En 2023, Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune joueur titulaire de l’histoire du PSG, a eu le droit à tous les honneurs individuels en matière de précocité, a connu sa première sélection et un but international dans le même match. Inutile de dresser une liste plus longue pour comprendre que le titi parisien n’a pas attendu d’avoir 18 ans pour se faire une place dans les archives historiques du football français. Phénomène de précocité, le gamin de Montreuil a fait craquer son monde, au point que Luis Enrique et Didier Deschamps cochent son nom parmi les premiers sur la feuille de match depuis le début de saison. Mais après avoir grillé les étapes, il découvre maintenant la crise de la majorité.

Une première période de doute

S’il avait trouvé le chemin des filets face à Gibraltar (14-0), sa première fois avait été contrastée par une blessure dans la foulée. Revenu très (trop ?) rapidement sur les terrains, le pur produit parisien avait de nouveau marqué avec le PSG contre Dortmund pour qualifier son club formateur en huitièmes de Ligue des champions et il est difficile de lier cette sortie hâtive de l’infirmerie aux doutes actuels autour de ses performances, puisqu’il avait continué de ravir les supporters parisiens en fin d’année. C’est donc en 2024 que ça coince pour lui. Sous les couleurs du club de la capitale, le milieu de terrain a vu Vitinha lui prendre un peu de lumière ces dernières semaines et peine à exister dans l’ombre.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com