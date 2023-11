Zaïre-Emery déjà titulaire face à Gibraltar

Gibraltar n’est pas prêt.

Principale attraction de ce dernier rassemblement de l’année, Warren Zaïre-Emery a déjà su gagner la confiance de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France a choisi de lui offrir sa première sélection, et sa première titularisation, ce samedi, à Nice, contre Gibraltar. Numéro 8 sur le dos, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain va ainsi devenir le plus jeune international français depuis 1914, à 17 ans, 8 mois et 10 jours. Un poil plus âgé que Maurice Gastiger (17 ans et 128 jours). Le record absolu reste la propriété de Félix Vial, qui avait porté le maillot des Bleus à 17 ans et 76 jours, en 1911.…

QB pour SOFOOT.com