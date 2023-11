information fournie par So Foot • 09/11/2023 à 16:26

Zaïre-Emery chez les Bleus : avant l'heure, c'est déjà l'heure

Ce jeudi, Didier Deschamps a convoqué Warren Zaïre-Emery en équipe de France A. Une fausse surprise qui semble logique au regard de l’engouement, notamment médiatique, autour du jeune prodige parisien de 17 ans. Est-ce cependant la bonne décision pour lui et les Bleus ?

Les deux derniers matchs de la phase qualificative pour l’Euro 2024 ne possèdent d’autres enjeux que d’assurer la première place du groupe. Il suffit d’un point à glaner soit contre Gibraltar à Nice (le 18 novembre) ou contre la Grève à Athènes (le 21 novembre) pour être tête de série du prochain Euro. L’occasion parfaite donc pour tester de nouveaux joueurs ou de nouvelles associations. Et avec les blessures qui n’ont pas épargné le noyau dur des Bleus (la fracture du pied gauche pour Aurélien Tchouaméni et la distorsion ligamentaire de du genou gauche de Benjamin Pavard notamment), Didier Deschamps avait donc une marge de manœuvre pour s’autoriser une petite folie. C’est ainsi que Warren Zaïre-Emery, 17 ans, va pousser pour la première fois les portes du château de Clairefontaine dans les habits d’un international A.

Lui non plus on ne lui parle pas d’âge

Si le milieu du Paris Saint-Germain venait a rentrer en cours de jeu, ce dont personne ne doute, la nouvelle coqueluche du Parc des Princes deviendrait l’un des plus précoces, parmi les mineurs, à avoir jamais avoir été capé en A, devançant même Edouardo Camavinga, d’un bon mois. Pourtant, cette convocation est le résultat d’un faux suspens, bien entretenu par les médias depuis le dernier rassemblement où le nom du capitaine des espoirs avait déjà été cité. Il faut dire que le Titi a pour lui un excellent début de saison dans un PSG en demi-teinte, où il a su s’imposer parfois en patron. « Par ce qu’il réalise avec le PSG, il a toutes les qualités pour être au très haut niveau, même s’il y a de la concurrence à son poste , résumait le sectionneur national. À son âge il démontre déjà un potentiel énorme et une maturité déjà bien affirmée en ayant un peu plus de 17 ans. »…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com