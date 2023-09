Zaïre-Emery : « C'est plus facile de jouer avec les grands qu'avec les jeunes »

En voilà un qui ne parle certainement pas d’âge avec Kylian Mbappé.

Intronisé titulaire au milieu de terrain par Luis Enrique, sélectionné pour la première fois avec les Espoirs, Warren Zaïre-Emery vit un début de saison de rêve. La suite logique pour le jeune homme de 17 ans, surdoué depuis le plus jeune âge. « Quand j’allais voir les matchs, mon rêve était de jouer au Paris Saint-Germain et d’y faire toute ma carrière , confie l’intéressé dans un entretien pour Téléfoot . En préparation, j’ai vu que le coach me faisait beaucoup confiance, j’espère que ça va continuer tout au long de l’année. Je me sens très bien, physiquement et mentalement. » Et pas question de se laisser griser par l’engouement autour de son ascension : « Je reste moi-même, je vis normalement et j’essaie de ne pas regarder, comme ça je reste humble. » …

TB pour SOFOOT.com