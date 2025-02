Zaho de Sagazan, tempête en fête

Zaho de Sagazan, sacrée artiste féminine de l'année aux 40e Victoires de la Musique à la Scène Musicale de Boulogne-Billancourt, près de Paris, le 14 février 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Deux ans après son arrivée fracassante avec "La Symphonie des éclairs", la tempête souffle toujours: Zaho de Sagazan, 25 ans, a été sacrée artiste féminine de l'année aux 40e Victoires de la musique.

Jusqu'où ira-t-elle ?

Triomphale aux précédentes Victoires, dont elle est sortie auréolée de quatre trophées dont ceux de l'album de l'année et de la révélation féminine, l'autrice-compositrice poursuit sa trajectoire.

"C'était la plus belle année de ma vie" a-t-elle lancé vendredi soir, à la Seine Musicale, à Paris. "Vous me faites un bien fou, si je peux vous faire du bien avec mes chansons...", a-t-elle aussi soufflé.

Des concerts à la pelle, des performances internationalement remarquées au Festival de Cannes et à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris où elle a repris le classique "Sous le ciel de Paris", ainsi qu'une version augmentée de son premier album né en 2023 ont contribué à assoir son succès.

Et l'euphorie ne semble pas s’essouffler.

Tornade blonde sur scène, l'artiste qui chante en français s'exporte dans de grands festivals européens et jusqu'aux Etats-Unis : elle s'est produit à New York, San Francisco, Los Angeles en décembre. Très loin de ses débuts dans la petite salle parisienne du Point Éphémère.

"Je n'ai pas plus peur des Américains que des Français. Pour moi, c'est autant des cœurs à conquérir", avait-elle confié à l'AFP quelques semaines avant de décoller.

Depuis, ses 10 Olympia en septembre prochain affichent complet.

"Je suis obsédée à l'idée d'écrire de grandes chansons, de faire du bien aux gens, de faire des grands concerts, mais l'idée c'est quand même d'être heureux", avait aussi glissé l'artiste, qui évolue en indépendante avec son label Disparate, entourée d'amis de longue date.

- Engagée à gauche -

Ainsi est faite la tempête Zaho, née sur la face venteuse de l'Atlantique, à Saint-Nazaire: des textes à fleur de peau, une interprétation à haute intensité, une explosivité sur scène et un rapport à la notoriété loin des strass.

Spontanée et sans langue de bois, elle ne cache pas ses engagements, à une soirée caritative "Voices for Gaza" ou lors d'un concert de mobilisation contre le Rassemblement national durant les élections législatives.

Face au public le 3 juillet, elle modifie les paroles de son tube "Tristesse", décrétant: "L'extrême droite je te déteste".

Sur Instagram, elle avait critiqué aussi le présentateur star Cyril Hanouna et sa "diabolisation de la gauche". Ses titres ont ensuite été déprogrammés des antennes d'Europe 1, d'Europe 2 et de RFM détenues par Vivendi, groupe dans le giron de Vincent Bolloré.

Une lettre ouverte signée par près de 600 artistes, dont Angèle et Juliette Binoche, ont dénoncé une "éviction". Alain Liberty, directeur général des radios du groupe Lagardère (détenu par Vivendi) avait assuré au Parisien qu'il s'agissait d'un "procès d'intention regrettable".

- "L'amour de mes amis" -

L'artiste est issue d'une famille à la fibre artistique. Son père, le sculpteur et performeur Olivier de Sagazan a notamment participé au clip "A l'ombre" de Mylène Farmer.

Elle raconte volontiers comment l'éducation donnée par ses parents, qui l'ont par exemple poussé à avoir une expérience professionnelle en tant qu'aide-soignante, a modelé son rapport au succès.

Auprès des médias, son rapport à l'argent, tout comme sa quête d'amour, ne sont pas tabous.

"Il y a d'autres choses plus jolies que juste l'idée de faire de l'argent", assurait-elle à l'AFP en octobre. "L'amitié, c'est un des trucs les plus fondamentaux. Là où je me sens riche, c'est vraiment pas par ma +thune+, c'est par l'amour que j'ai de mes amis."

Les pieds sur terre, la tête dans les éclairs, Zaho de Sagazan a l'art du grand écart : ici apprêtée en couverture papier glacé de magazines de mode ; là au naturel dans le cortège d'une manifestation nantaise contre les coupes drastiques du conseil régional des Pays de la Loire.