Zaho de Sagazan: "L'argent ne m'a jamais fait rêver"

Zaho de Sagazan durant la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024, le 11 août 2024, à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis ( AFP / Loic VENANCE )

Concerts à New York, tournée européenne et édition augmentée de "La symphonie des éclairs": la tornade Zaho de Sagazan tourbillonne avec "une énergie de +ouf+" et prend une nouvelle envergure en restant fidèle à ses valeurs, dont "l'amitié".

Elle a connu une année "dense", marquée par quatre récompenses aux Victoires de la musique, des concerts à la pelle, des performances internationalement remarquées au Festival de Cannes et aux JO de Paris. Son premier album, né en 2023, ressort vendredi en version augmentée de sept inédits ("Le dernier des voyages"). De passage à Paris, l'artiste de 24 ans s'est confiée à l'AFP sur sa vie consacrée à la musique, qui l'emmène bientôt Outre-Atlantique.

Question: Vous étiez en concert lundi à Londres pour les débuts de votre première tournée européenne, déjà passée par Amsterdam, Berlin et Cologne. C'était comment ?

Réponse: "C'était trop, trop bien ! J'ai quand même halluciné de jouer là-bas, avec des gens à fond qui chantaient des chansons. En plus, il y a eu Tom (Odell, artiste anglais avec qui elle interprète un nouveau titre, "Old friend", NDLR) qui m'a rejointe pour chanter notre chanson, qui me bouleverse. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi émue à un concert."

Q: Comment abordez-vous le fait de chanter devant un nouveau public, où la plupart des spectateurs ne parlent pas français ?

R: "Qu'ils soient timides ou pas, de toute façon, je donnerai tout pour les faire +kiffer+. Dès que je monte sur la scène, je me dis +ok, on va tout défoncer, on va emmener tout le monde+.

Zaho de Sagazan au festival de Cannes, dans les Alpes-Maritimes, le 16 mai 2024 ( AFP / LOIC VENANCE )

J'adore aussi parler pendant les concerts, parce que j'ai vraiment envie que les gens me prennent comme une amie et que vu qu'on a des chansons très sombres, bizarres, je me dis que, si je ne parle pas entre les morceaux, ils vont se dire qu'ils sont face à une meuf complètement +chtarbée+ ("folle", NDLR) !"

Q: Vous avez donc pris des cours d'anglais en accéléré...

R: "J'ai essayé d'apprendre à fond et là je me débrouille déjà mieux. Souvent les discours qui devraient durer une minute durent au moins trois parce que je bégaye, mais les gens se marrent donc c'était vraiment cool."

Q: Vous vous produirez en décembre à Los Angeles, San Francisco et trois soirs à New York. Petite pression ?

R: "Non, parce que je n'ai pas plus peur des Américains que des Français. Pour moi, c'est autant des cœurs à conquérir. Je me mets bien assez la pression de base. Mais je ne réalise pas, je vois ça plutôt comme le côté d'aller à New York avec mes meilleurs copains (avec lesquels elle travaille dans son label indépendant, NDLR). Comme un émerveillement."

Q: Quel est votre rapport à la notoriété ?

R: "Quand j'ai commencé à sentir que ça partait un petit peu en vrille, je me suis dit: +dans quoi je m'embarque ?+ C'est quand même un monde où tu vois principalement des gens malheureux. Je suis obsédée à l'idée d'écrire de grandes chansons, de faire du bien aux gens, de faire des grands concerts, mais l'idée c'est quand même d'être heureux.

J'ai eu des grandes angoisses mais je me rends compte que je suis vraiment à ma bonne place. J'ai une énergie de +ouf+, j'ai trop envie de travailler, j'ai des parents qui m'ont donné un rapport à l'argent qui est que je m'en fous complètement."

Q: Vous en parlez d'ailleurs librement...

Zaho de Sagazan au festival du Printemps de Bourges, le 24 avril 2024 ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

R: "L'argent, ça ne m'a jamais fait rêver. Le seul intérêt de l'argent, c'est de ne pas y penser. Que ça ne devienne plus un paramètre. Tu veux manger quelque chose, tu ne te poses pas la question. J'ai monté ma boîte et on n'en a rien à foutre de la +thune+. On doit la gérer, évidemment, par contre on n'est pas là pour faire du profit."

Q: Où se situe votre véritable richesse ?

R: Il y a d'autres choses plus jolies que juste l'idée de faire de l'argent. L'amitié, c'est un des trucs les plus fondamentaux. Là où je me sens riche, c'est vraiment pas par ma +thune+, c'est par l'amour que j'ai de mes amis."