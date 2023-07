Yvelines: deux morts dans un accident de bus, un automobiliste alcoolisé en garde à vue

Des policiers et secouristes sur le site d'un accident impliquant une voiture et un bus, le 28 juillet 2023 à Mézières-sur-Seine, dans les Yvelines ( AFP / Bertrand GUAY )

Un automobiliste de 23 ans, dont l'alcoolémie a été mesurée à 2,04 grammes par litre de sang, a été placé en garde à vue vendredi dans les Yvelines, peu après un accident impliquant sa voiture et un bus, qui a fait deux morts et de nombreux blessés, a indiqué le parquet de Versailles.

Les deux passagers du bus décédés sont un homme de 64 ans, père de quatre enfants, et une femme de 54 ans, mère de deux enfants, a précisé à la presse la procureure de Versailles, Maryvonne Caillibotte.

Cinq personnes blessées avaient été déclarées en "urgence absolue" et le pronostic vital de l'une d'elle était toujours engagé vendredi en fin d'après-midi, a ajouté la magistrate.

On dénombre également 33 blessés en "urgence relative".

Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires, a ajouté le parquet, qui a retenu la circonstance aggravante de "présence d'alcool" chez l'automobiliste, par ailleurs en règle.

Lui-même opéré d'une fracture au bras, il n'avait pu être entendu vendredi par les enquêteurs, a précisé Mme Caillibotte.

Des policiers et une dépanneuse sur le site d'un accident impliquant une voiture et un bus, le 28 juillet 2023 à Mézières-sur-Seine, dans les Yvelines ( AFP / Philippe DUPEYRAT )

L'automobiliste encourt jusqu'à sept ans de prison ferme.

Selon les premières constatations de l'enquête, confiée au commissariat de Mantes-la-Jolie, la voiture est arrivée "face au bus": "on peut imaginer que le conducteur a perdu le contrôle. On sait maintenant qu'il avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang", a détaillé la magistrate.

La voiture a franchi la ligne blanche et percuté l'avant droit du bus, avant d'aller "s'encastrer dans un poteau". Le bus est sorti de sa voie avant de tomber en contrebas de la route.

Le conducteur du bus a été hospitalisé, "en état de choc", selon la procureure.

L'accident s'est produit à Mézières-sur-Seine, à 42 km au nord-ouest de Paris, sur la départementale 113.

L'autocar transportait une quarantaine de personnes, et assurait pour la SNCF le remplacement du tronçon de la ligne J du Transilien entre Épône-Mézières et Mantes-la-Jolie, sur un axe fermé pour travaux, selon le site du Transilien.

Selon la préfecture, 93 sapeurs-pompiers, sept équipes médicales, 20 véhicules de secours et deux hélicoptères du SAMU et de la sécurité civile, sont intervenus. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place.

- Appel à la vigilance -

Une dépanneuse sur le site d'un accident impliquant une voiture et un bus, le 28 juillet 2023 à Mézières-sur-Seine, dans les Yvelines ( AFP / Philippe DUPEYRAT )

"C'est aussi un rappel absolument nécessaire de vigilance pour chacun, de respect strict des règles", a insisté le ministre délégué aux Transports Clément Beaune, sur place vendredi matin, déplorant au micro de BFMTV qu'il y ait "chaque année plus de 3.000 morts sur les routes".

"J'espère que les cinq personnes qui sont en état très critique s'en sortiront", a dit à l'AFP le maire de Mézières-sur-Seine, Franck Fontaine (Modem), visiblement ému.

L'édile a aussi indiqué que le bus avait terminé sa course "à dix mètres de la station d'épuration" proche.

Le groupe SNCF a indiqué à l'AFP avoir "appris avec beaucoup d'émotion" l'existence de l'accident et "s’associe(r) à la douleur des victimes et de leur famille".

Des policiers sur le site d'un accident impliquant une voiture et un bus, le 28 juillet 2023 à Mézières-sur-Seine, dans les Yvelines ( AFP / Philippe DUPEYRAT )

L'entreprise a communiqué un numéro d'information et d'aide pour les familles (0800 130 130).

En mars, un car scolaire transportant des élèves de primaire de retour de colonies de vacances et qui se dirigeait vers la gare de Grenoble, avait basculé dans un ravin, faisant 14 blessés dont deux adultes en "urgence absolue", après une sortie de route près de Corps, en Isère.