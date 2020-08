Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Youth League : une finale Real - Benfica Reuters • 22/08/2020 à 21:12









Youth League : une finale Real - Benfica par Adonis Vesin (iDalgo) A Nyon, la Ligue des champions version jeunes est sur le point de s'achever. Dans la première demi-finale, Benfica n'a pas fait dans le détail contre l'Ajax Amsterdam (3-0). Les Portugais ont ouvert la marque par Tiago Araujo en première période (42e), avant de conclure à l'entame de l'ultime quart d'heure par Embalo (75e) et Dantas sur penalty (79e). Benfica retrouvera ce mardi (18 h) en finale le Real Madrid. Les Espagnols ont assis leur qualification en première mi-temps, avec des buts de Latasa (4e) et Gutierrez (32e). Sucic, sur penalty, avait redonné espoir au RB Slazbourg, tombeur de Lyon en quart.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.