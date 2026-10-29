Youth League : Première compliquée pour Clermont, le duo Kvaratskhelia-Mikautadze fait mal en Géorgie

Le multiverse. Ce mercredi marquait le deuxième tour aller de la Youth League (dans la voie des champions nationaux), avec au programme la grande première européenne de Clermont Foot . Et c’est peu dire que le baptême du feu a été dur pour les novices. Les petits Auvergnats ont encaissé une défaite 3-1 dans le froid du Legia Varsovie. Rien n’est terminé pour autant : les jeunes Clermontois auront une revanche à prendre face aux Polonais le 4 novembre prochain, lors d’un match retour qui se jouera, s’il vous plaît, sur la pelouse du Montpied.

Une petite Géorgie

Mais ce n’est pas la seule curiosité de la journée Du côté de la Géorgie, le Dinamo Tbilissi a roulé sur le FC Copenhague (3-0) grâce à un doublé de Kvaratskhelia et un but de Mikautadze . Oui, vous avez bien lu. Si le second n’a aucun lien de parenté et n’est qu’un homonyme de l’attaquant de Villarreal, le premier, Tornike Kvaratskhelia, qui commence à se faire un nom, est bel et bien le petit frère de l’ailier parisien. L’intéressé en a même profité pour rendre hommage à son grand frère, récemment victime d’une terrible blessure, après un but que seule la génétique peut expliquer.…

AP pour SOFOOT.com