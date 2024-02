information fournie par So Foot • 07/02/2024 à 23:23

Youth League : Nantes se farcit Séville et file en huitièmes

La foule des grands soirs.

Il est 20h17 ce mercredi soir lorsque les réseaux sociaux du FC Nantes s’emballent : oui, 13 377 curieux se sont déplacés à la Beaujoire pour assister à ce barrage de Youth League – soit la 7 e plus grosse affluence de l’histoire de la compétition – entre les Canaris et le Séville FC. Si, en tribunes tout va bien, c’est également le cas sur le pré. Déjà devant au score, les Nantais doublent puis triplent rapidement la mise. 3-0 à la 66 e , l’affaire semble entendue et tout ce beau monde va pouvoir tranquillement faire la fête pendant la dernière demi-heure.…

