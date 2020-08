Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Youth League : l'OL éliminé en quart par Salzbourg Reuters • 19/08/2020 à 20:05









Youth League : l'OL éliminé en quart par Salzbourg par Adonis Vesin (iDalgo) L'ouverture du score... puis le black out. Florent Da Silva avait lutté pour trouver le chemin des filets (13e). Par trois fois, le milieu a tiré un penalty mou, ras de terre. Trois fois Daniel Antosch s'est interposé. À partir du but de Yaya Soumaré (30e), Lyon a déjoué. Perdu son agressivité en défense. Le résultat fut catégorique : Salzbourg a déroulé. Un coup du chapeau de Chikwubuike Adamu (45e+1, 51e, 55e) a succédé à Bryan Okoh de la tête sur corner (39e), après une sortie ratée de Mamadou Ousmane. Pourtant, les Lyonnais ont cru en leurs chances jusqu'au bout. Da Silva a réduit l'écart sur un centre de Coly (2-4, 72e) et Bonnet a inscrit le troisième but d'une talonnade astucieuse au coeur de la surface. Malgré une fin de match agitée, avec une grosse double occasion de Djibraïl Dib (85e), l'OL est éliminé en quart par le RB Salzbourg (3-4). L'Inter a aussi pris la porte, expulsé par le Real Madrid (0-3). La partie s'est débridée après l'expulsion de Vezzoni et le penalty manqué par les Espagnols. Marvin (64e), Gutierrez (76e) et Morante (83e) ont envoyé le Real défier Salzbourg en demi. L'autre moitié de tableau verra l'opposition de Benfica et de l'Ajax.

