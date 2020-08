Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Youth League : l'Ajax et le Benfica se retrouveront en demi-finale samedi Reuters • 18/08/2020 à 20:04









Youth League : l'Ajax et le Benfica se retrouveront en demi-finale samedi par Florian Burgaud (iDalgo) Ce mardi après-midi, les deux premiers quarts de finale de la Youth League, compétition européenne de clubs réservée aux moins de 19 ans, se disputaient sur le terrain du Colovray Sports Center de Nyon, en Suisse. Tout d'abord, les Néerlandais de l'Ajax Amsterdam ont dominé 3-1 les Danois de Midtjylland avant que les Portugais du Benfica ne fassent de même, sur un score similaire, devant les Croates du Dinamo Zagreb, qui ont mené au score de la 16e à 37e minute et dont deux joueurs ont été expulsés dans le temps additionnel. Ce mercredi, les jeunes Lyonnais affronteront le Red Bull Salzbourg à 15 heures pour essayer de se frayer un chemin dans le dernier carré où l'Inter ou le Real Madrid les attendraient.

