Youth League : Hajduk Split, le match de leur vie

GENEVA - Hajduk Split supporters during the UEFA Youth League final match between AZ Alkmaar and Hajduk Split at Stade de Geneve on April 24, 2023 in Geneva, Switzerland. ANP ED VAN DE POL - Photo by Icon sport

Plus de 7 000 supporters du Hajduk Split ont déferlé sur Genève pendant quatre jours, le temps des demies puis de la finale de Youth League. À plus de 1200 kilomètres de leur enceinte locale de Poljud sur les bords de l’Adriatique, ils vibrent pour une équipe U19 qui leur rappelle la gloire passée de l’équipe première.

Trois jours après une demi-finale que les U19 du Hajduk ont remporté haut la main face à l’AC Milan (victoire 3-1), les supporters de Split avaient de nouveau rendez-vous avec l’histoire ce lundi 24 avril, toujours au stade de Genève. Après avoir passé des heures dans les alentours du stade pour fêter le triomphe du vendredi soir, ceux qui ont passé le week-end dans la métropole suisse dans l’attente de cette finale de Youth League connaissent désormais parfaitement le chemin vers le Stade de Genève et les plans foireux à éviter. Comme la fanzone installée rien que pour eux où l’on passe de la grosse musique techno alors que l’ambiance est plus aux chants à la gloire du club ou de la Dalmatie (région représentée par le club de Split). Vers 15h, et donc à trois heures du coup d’envoi, les quelque 7 000 supporters croates attendus se réunissent donc à l’opposé de la zone où ils sont attendus, coincés entre le stade et un centre commercial permettant de manger pour pas trop cher, dans une ville où un menu au McDo coûte 17 euros. En plein cagnard, se mélangent donc odeurs de fast-food, bières en canettes ramenées du bled et hymnes à la gloire du Hajduk, crachés par une enceinte que porte courageusement un supporter au milieu d’une foule grandissante.

Par Anna Carreau, au Stade de Genève pour SOFOOT.com