information fournie par So Foot • 17/07/2023 à 09:44

Youssouf M’Changama mis à l’écart par l’AJ Auxerre

Le flop de l’année ?

Arrivé libre à Auxerre l’été dernier, Youssouf M’Changama transportait avec lui de nombreuses attentes, façonnées par ses longues années de Ligue 2 et notamment ses trois dernières à Guingamp. Malheureusement, le Comorien n’a pas réussi à placer le curseur au niveau de la Ligue 1 et ne s’est jamais imposé en Bourgogne. Homme de rotation sous les ordres de Jean-Marc Furlan puis de Christophe Pélissier, il n’a pu goûter qu’à onze petites titularisations dans l’élite, pour une seule passe décisive et des prestations quelconques.…

EL pour SOFOOT.com