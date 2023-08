information fournie par So Foot • 29/08/2023 à 12:06

Youssef Maziz quitte officiellement le FC Metz

Quinze ans de mariage avant la Belgique.

« La belle aventure commune entre Youssef Maziz et le FC Metz arrive à son terme en cette fin d’août 2023 » , a communiqué le club grenat avec classe. Après quinze ans passés au FC Metz, le milieu offensif polyvalent a en effet signé à Oud-Heverlee Louvain, pensionnaire de Jupiler Pro League. Absent du déplacement à Clermont dimanche (victoire 0-1, grâce au but de Georges Mikautadze, également sur le départ), Maziz n’avait pas triché sur le début de saison, marquant notamment le seul but de son équipe contre Rennes en ouverture du championnat.…

EL pour SOFOOT.com