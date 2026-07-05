Youri Tielemans, le capitaine a pris son temps

Dix ans après ses débuts avec la Belgique, Youri Tielemans semble enfin atteindre le niveau que tout un pays imaginait pour lui. Avec des aptitudes de patron qui compteront pour l'avenir.

Et si le penalty, exécuté à la perfection, dans le temps additionnel de la prolongation face au Sénégal, pour qualifier son équipe en huitièmes de finale de la Coupe du monde, alors qu’elle avait été menée jusqu’à la 89 e minute, avait changé à jamais la destinée de Youri Tielemans dans son propre pays ? À 29 ans, avec ses 89 sélections au compteur (15 buts), le milieu de terrain est encore – normalement – loin de la retraite internationale. Mais c’est certainement un nouveau chapitre qui a débuté mercredi dernier, à Seattle, face aux Lions de la Teranga. « Romelu Lukaku était désigné, mais il ne le sentait pas , rembobine Guillaume Raedts, journaliste belge qui couvre les Diables rouges pour Le Soir et Sudinfo . Mais j’ai rarement vu un penalty tiré de la sorte, il est incroyable ! Youri Tielemans a toujours été un mec très, très calme. »

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Tous propos recueillis par TC sauf mentions

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com