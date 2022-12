Younès Depardieu : "Si demain Regragui a besoin d'un rein, je lui donne le mien"

Humoriste franco-marocain, Younès Depardieu prépare actuellement son one man show prévu en 2023 au Point Virgule. En attendant de faire son retour sur scène, le fan de football commente toute l'actualité des Lions de l'Atlas pendant cette Coupe du monde sur ses réseaux sociaux. Et entre deux vidéos, il nous a tout simplement confié être prêt à faire Paris-Oujda en vélo si le Maroc venait à toucher le Graal. Aucune vanne.

" Le Maroc a créé de la sympathie, personne ne les attendait à ce niveau-là. En fait, c'est le Leicester de Ranieri champion d'Angleterre !"

C'est trop bizarre ce qui se passe. En temps normal, tu joues pour ton pays. Pour le Maroc, les Lions de l'Atlas devraient se la donner pour les Marocains de Casablanca, de Paris, mais aussi des États-Unis, de Nouvelle-Zélande... Mais là, cette épopée n'est pas que pour le Maroc, mais aussi pour les voisins, décriés ces dernières années : les Algériens, les Congolais, les Sénégalais... toute l'Afrique. Il représente un peu le continent. Comme si une équipe sud-africaine banale avait fait la surprise en fait. Le Maroc a créé de la sympathie, personne ne les attendait à ce niveau-là, ils sont arrivés avec certains joueurs littéralement inconnus au bataillon. Qui connaissait Azzedine Ounahi, sérieux ? En fait, ce Maroc-là, c'est le Leicester de Ranieri champion d'Angleterre. Un pote m'a dit ça récemment, et je le rejoins. On est tous touchés par cette aventure.Ça va au-delà de la communauté maghrébine même. Dans tous les pays, on voit des scènes de liesse et des rassemblements pour fêter les victoires du Maroc. Dernièrement, j'ai vu sur une vidéo que des Américains se joignaient aux Marocains despour célébrer le succès contre le Portugal. On voit rarement des drapeaux du Maroc à, quand même, non ? Ces derniers jours, on en a jamais vu autant. Et on retrouve ces scènes à Gaza, en Palestine, en Turquie, en Syrie, en Tunisie, au Cameroun... partout ! Jusqu'en Tchétchénie ou dans des pays improbables. Même les Esquimaux qui habitent dans des endroits reculés, ils font la fête ! Je n'ai pas envie d'exagérer - après on va dire que les Arabes exagèrent