Younes Chaib : "Je me suis comporté comme un enfant pourri gâté"

Le Lyonnais Younes Chaib a 35 ans et évolue en sixième division suisse, dans le cadre bucolique des Alpes valaisannes. Une pré-retraite paisible qui contraste avec une carrière pro complètement barge, entre envahissement de vestiaire en Serie C italienne, entraînements matinaux en Thaïlande, match de Pokal face au Bayern joué sans préparation physique et reconversion réussie dans le milieu des banques.

Mais dis-donc, c'est quoi ce bordel en Serie B et C ?

Ça s'est fait via Jean-Charles Dubois et Damien Gleize, deux amis qui ont été formés à Grenoble en même temps que moi. Ils entraînent là, et ils ont enfin fini par me convaincre de venir. C'est complètement amateur, j'ai 35 ans et le foot pro, a priori, c'est terminé pour moi. Là je cherche du travail, et si je ne trouve rien d'ici Noël, je vais rentrer à Lyon, où vit toute ma famille.À 19 ans, la Sampdoria vient me chercher. Mais il y a un problème de paperasse, et en fin de compte c'est le Genoa, qui était en Serie B à ce moment-là, qui me fait signer. Quand j'arrive, je fais quelques matchs avec la première équipe, ça se passe bien, mais je me blesse méchamment. Fracture tibia-péroné, les ligaments touchés, la totale. Ça m'a fragilisé pour le reste de ma carrière. Quand je reviens au jeu, Roberto Donadoni, qui m'avait lancé dans le grand bain, a été limogé entre-temps. Le nouveau coachpréfère les joueurs confirmés, et je me retrouve sur le banc. À cet âge-là, je voulais jouer, je n'étais pas patient, alors je me fais prêter à Reggiano, en Serie C. Ensuite, j'ai enchaîné plein de petites piges de quelques mois plus ou moins réussies dans plusieurs clubs de Serie C : San Giovanni, Pise, Giulianova et Gubio.J'ai eu des petites blessures, des clubs ne me payaient pas ce qu'ils me devaient. Encore aujourd'hui, je ne compte plus tout ce que des clubs italiens me doivent. À Lire la suite de l'article sur SoFoot.com