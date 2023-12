Youcef Atal ne devrait plus rejouer avec Nice

Toujours suspendu en Ligue 1 et par son club pour avoir partagé des propos haineux à l’encontre de la communauté juive, placé en garde à vue la semaine dernière et sous contrôle judiciaire, avant d’être jugé le 18 décembre prochain, Youcef Atal ne devrait plus rejouer avec Nice. Selon les informations de Nice-Matin , l’international algérien ne fait plus partie des plans du Gym, qui chercherait à s’en séparer. Malgré des excuses publiques, Atal ne devrait pas passer le mercato hivernal.

En fin de contrat l’été prochain, la latéral ne restera pas un poids mort trop longtemps pour les Azuréens. Avec ses douze buts et huit passes décisives en 125 matchs sous le maillot niçois, Atal a prouvé qu’il était un excellent latéral de percussion quand les blessures le laissaient tranquille. L’OGCN a donc préféré éteindre une polémique suffisamment conséquente en se séparant de son joueur, qui devra désormais trouver une porte de sortie.…

JF pour SOFOOT.com