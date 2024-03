Youcef Atal : « J’ai besoin de jouer au football »

Condamné pour provocation à la haine, Youcef Atal a quitté Nice pour la Turquie et l’Adana Demirspor de Mario Balotelli afin de refaire parler de lui sur les terrains de football. Entretien sous le soleil avec un garçon marqué par la décision de justice, et par la CAN complètement ratée de l’Algérie.

Comment ça se passe pour toi à Adana ?

J’ai parlé avec beaucoup de monde avant de signer ici, parce que je ne connaissais pas le pays. Après tout ce qu’il m’est arrivé en France, il fallait que je change d’air et que je découvre autre chose. J’étais pleinement concentré sur la CAN à ce moment, donc je refusais de parler d’avenir avec mon agent… Sauf qu’il fallait quand même prendre une décision. À une semaine de la fin du mercato en Turquie, des propositions me sont parvenues d’Adana, mais aussi de Trabzonspor et Galatasaray. Adana a été très correct avec moi, puis des joueurs comme Sofiane Feghouli, Rachid Ghezzal ou Mario Balotelli m’ont poussé à venir ici.…

Propos recueillis par Diren Fesli pour SOFOOT.com