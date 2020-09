Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Yoka expéditif Reuters • 26/09/2020 à 00:29









par Adonis Vesin (iDalgo) Une minute vingt-sept. Tony Yoka a couché Johan Duhaupas à la première reprise à Paris - La Défense Arena. Le natif d'Abbeville (39 ans, 43 combats, 38 victoires) subit dès le premier coup du combat. La droite de Yoka le secoue, avant de l'envoyer au sol une première fois. De retour sur ses pieds, l'outsider tangue et retourne par terre après un uppercut du droit dans le menton. L'arbitre décide alors de stopper la rencontre, malgré les protestations du clan Duhaupas. Tony Yoka remporte son huitième duel en pro, le sixième par K.-O. Raphaël Tronché pourrait être le prochain challenger du champion olympique de Rio. Plus tôt dans la soirée, Estelle Mossely-Yoka a disposé aux points d'Aurélie Froment en catégorie poids légers. Sa septième victoire en autant de combats.

