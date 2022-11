Yoann Lemaire : "La communication de Lloris est lamentable"

Yoann Lemaire, fondateur et président de l'association Foot Ensemble, n'a pas digéré de voir Hugo Lloris rejoindre le discours déconnecté de Noël Le Graët sur le port du brassard arc-en-ciel au Qatar. Il estime que ce manque d'initiatives du football français est destructeur pour ceux qui luttent au quotidien contre l'homophobie.

Pire, il dit qu'il doit respecter leur culture et leurs règles, en gros, ça veut dire respecter l'homophobie. J'ai été écoeuré, j'étais en pleine visio avec des jeunes footballeurs pour parler du sujet au moment où j'ai reçu plein de SMS sur cette déclaration. Ça m'a perturbé parce que j'ai vraiment cru qu'il allait le faire, même si pour l'avoir rencontré pour parler de ce sujet, j'avais vu que ses réponses n'étaient pas réfléchies, travaillées et décevantes. Porter un brassard, ce n'est pas grand-chose, même les États-Unis vont le faire , et il faut bien s'engager de temps en temps, même avec modération. On peut penser que le pays champion du monde et des droits de l'Homme montre qu'il n'accepte pas que l'on mette des gens à la marge dans la société, sans pour autant mettre le bazar. Il y a eu Noël Le Graët, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra il y a quelques semaines, et maintenant Lloris qui prend position… Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Ça me dépasse un peu. On passe pour des guignols et ça donne une fois de plus une très mauvaise image du foot, un milieu dans lequel on voit pourtant tous les jours de nombreux efforts dans les clubs professionnels et amateurs. Et là, l'exemplarité plus haut est catastrophique. J'ai honte pour notre pays.On était cinq, dont un journaliste de France 3 et des techniciens, et j'avais été particulièrement agacé voire énervé par les réponses de Lloris. Je peux comprendre qu'il ne soit pas à l'aise avec le sujet, mais ça donnait des réponses parfois ridicules. Il estimait par exemple que les insultes homophobes sur un terrain ou en tribune faisaient partie du folklore. Quand je lui ai…