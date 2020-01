Yoann Blin : "Je travaillerai le lendemain à 6h45, qualification ou pas qualification"

Drôle de jeudi. Rendez-vous pris dans un fast-food de Gonfreville, commune qui jouxte les bords de mer du Havre, voilà que débarque David Bangala, défenseur du club, tout juste de retour de l'enterrement de Nathaël Julan. À ses côtés, Yoann Blin (26 ans), portier du club et infirmier dans la vie, accepte de prendre un instant pour parler de son prochain gros patient : Lille, ce samedi, en 16e de finale de la Coupe de France (15h).

GonfrevilleLille le 18/01/2020 à 15:00 Coupe de France Diffusion sur

"Le week-end où on a gagné contre Saint-Brieuc, il y avait Trélissac-OM le lendemain. Je faisais mon tour de médicaments, et des patients regardaient le match sur la TV. C'est marrant."

Déjà, la plupart des gens ne savaient pas que je jouais à Gonfreville avant la qualification contre Saint-Brieuc en 32. Mais après le tirage, avec les sollicitations des médias, je me suis fait pas mal charrier. "Du coup, j'ai des patients, entre 70 et 80 ans, qui ont joué au HAC plus jeunes ou qui connaissent le président de Gonfreville, et qui me parlent du match. C'est aussi un moyen d'échanger. Il y en a qui sont vraiment seuls, ça fait un peu de peine à voir. Malheureusement,