Yoann Blin : "Il y a deux mois, les policiers gazaient les infirmiers qui faisaient grève"

Par chance, il y avait échappé à la faveur d'un congé paternité. Mais Yoann Blin, gardien de l'ESM Gonfreville et aide-soignant au Centre de convalescence La Roseraie, au Havre, est retourné au travail cette semaine, au milieu des personnes âgées et d'un personnel hospitalier un peu paumé. Le 16 janvier dernier, nous interviewions Yohann Blin avant un 16e de finale de Coupe de France entre Gonfreville et Lille. Deux mois plus tard, il était nécessaire de prendre de ses nouvelles. Par SMS, il prévient : "Comme prévu, c'est la merde."

" Je travaillerai le lendemain à 6h45, qualification ou pas qualification "

"Ça fait bizarre de laver son masque au savon. Honnêtement, on se sent un peu pris pour des imbéciles."

Eh oui, je suis papa ! Elle s'appelle Louise, elle a trois semaines. L'accouchement s'est fait par césarienne, donc ça s'est super bien passé. La maman va bien, la petite aussi, tout le monde. Bon, du coup le confinement, moi ça ne me change rien. Ça fait un mois que je suis enfermé à la maternité ou à la maison à m'occuper de ma fille. Je vais au travail, je rentre chez moi, et voilà. Elle est trop jeune pour les balades en poussettes, donc on lui fait prendre l'air dans le jardin en la couvrant bien. Donc que le confinement soit prolongé de deux semaines ou d'un mois... franchement, ça ne me change rien.Il y a eu des nuits compliquées.Mais là, ça va mieux, elle ne se réveille qu'une fois par nuit, c'est pas trop mal.C'est un peu la crise. Je pensais que certaines mesures seraient prises et on se rend compte qu'on est livrés à nous-mêmes.Les protections, tiens : moi, j'ai travaillé avec le même masque pendant 48h. Apparemment, un conseil de médecins a dit qu'on pouvait laver les petits masques chirurgicaux, bleu ou vert pour la plupart. Alors là, on nous a demandé de faire notre quart avec le nôtre, puis de le laver à l'eau et au