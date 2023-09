Yoann Barbet : « J’ai honte de notre prestation »

La parole à la défense.

En quête d’une troisième victoire cette saison, Bordeaux est totalement passé à côté de son match ce samedi contre Auxerre (2-4). Après trois clean-sheets, les Girondins ont sombré face à l’intensité mise par l’AJA. Yoann Barbet n’a pas mâché ses mots au micro de beIN Sports. « On n’a rien fait de bien. Dans l’intensité, dès la première minute, on dit d’aller chercher haut sur le premier six mètres et personne ne va chercher, on recule direct » , déplore le capitaine du FCGB.…

QB pour SOFOOT.com