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Yoane Wissa, les combats du Léopard
information fournie par So Foot 01/07/2026 à 01:09

Yoane Wissa, les combats du Léopard

Yoane Wissa, les combats du Léopard

Devenu le premier buteur de l’histoire de la RD Congo en Coupe du monde, Yoane Wissa écrit la légende des Léopards et est récompensé d’un parcours courageux, où tout aurait pu basculer lors d’une agression à l’acide qui a chamboulé sa vie à jamais.

« Humainement, il est assez exceptionnel. » La phrase peut paraître banale – quoique – mais quand elle sort de la bouche de Michel Denisot, elle compte, forcément. C’est que l’ancien présentateur du Grand Journal , qui a évidemment été président de la Berrichonne de Châteauroux, est resté très marqué par Yoane Wissa. Au point d’échanger très régulièrement, et de ne pas manquer l’occasion de se voir, comme lors du PSG-Newcastle de janvier dernier en Ligue des champions (1-1). Les deux hommes avaient passé un moment ensemble avant la rencontre. Denisot a connu Wissa quand ce dernier a débarqué de sa région parisienne dans le Berry. Il y est resté trois ans, sans signer son premier contrat professionnel, qu’il obtiendra à Angers. « Quand Châteauroux a fait match nul en National, synonyme de descente (en mai dernier) , il m’a appelé tout de suite , raconte celui qui a aussi présidé le PSG. Il était devant le match et il m’a demandé : “Qu’est-ce que je peux faire ?” C’est assez rare. C’est quelqu’un qui est très distingué, qui sort du rang. Quelqu’un de plus que bien. » Et la vie commence à le lui rendre en bien.

J’ai attendu ce moment pendant des décennies. Comme tout le pays.…

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com

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