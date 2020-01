Yémen : plus de 100 morts dans une attaque contre des troupes proches du pouvoir

Le Yémen a été meurtri par un massacre, ce dimanche, après une forte baisse des violences ces derniers mois. Cinq ans après le début de ce conflit, qui se déroule loin des caméras, plus de 100 personnes ont été tuées dans une attaque au missile contre un camp de soldats fidèles au président Abd Rabbo Mansour Hadi.Cette opération n'a pas été revendiquée mais le pouvoir a accusé les rebelles Houthis. C'est une mosquée du camp dans la province de Marib, dans l'ouest du pays, qui a été visée par un missile puis par un drone, selon une source militaire gouvernementale. « Il y aura une réponse impitoyable contre les milices putschistes Houthis », a averti le porte-parole de l'armée, le général Abdou Majli. Selon lui, l'attaque a également tué des « civils ». Soutenus par l'Iran, les Houthis contrôlent des pans entiers du territoire, dont la capitale Sanaa. Le gouvernement Hadi, reconnu par la communauté internationale, est appuyé militairement par une coalition dirigée par l'Arabie saoudite, rivale de l'Iran. Le chef de l'Etat, qui vit en exil à Ryad, a qualifié les Houthis de « milice » qui « n'a aucune intention pacifique » et est « l'instrument de l'Iran dans la région ».Cette attaque de grande ampleur est intervenue après une offensive des forces pro gouvernementales, avec le soutien de la coalition, contre les rebelles dans la zone de Nihm, au nord de Sanaa, selon des responsables.Pire crise humanitaire actuelle dans le mondeL'émissaire de l'ONU au Yémen, Martin Griffiths, a exhorté les parties « à diriger leur énergie loin du front militaire et vers la politique », selon un communiqué. « Les progrès durement acquis dans la désescalade sont très fragiles. De tels actes peuvent faire dérailler ces progrès ». Les Nations unies peinent à réaliser une percée réelle vers la paix au Yémen. Un accord signé en 2018 en Suède sous son égide a permis une désescalade dans la ...