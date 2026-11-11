Yémen : hommage à Sanaa aux dizaines de victimes de frappes imputées à l'Arabie saoudite

Les cercueils de victimes présumées de frappes imputées à l'Arabie saoudite, lors de leurs funérailles, le 11 novembre 2026 à Sanaa, au Yémen ( AFP / MOHAMMED HUWAIS )

Des centaines de personnes se sont rassemblées mercredi à Sanaa pour rendre hommage aux victimes de frappes imputées à l'Arabie saoudite contre un village à l'est de la capitale yéménite, qui ont fait 44 morts, dont plus de 20 enfants, selon les Houthis.

À la mosquée Saleh, rebaptisée "mosquée du Peuple" par les autorités houthies, la foule a prié pour les défunts en scandant "Mort à l'Amérique ! Mort à Israël !". Le cortège funèbre a ensuite acheminé les dépouilles jusqu'au village d'al-Shariya pour leur inhumation.

Aux abords de la mosquée, à Sanaa, des hommes et des garçons vêtus de robes blanches ou brunes se tenaient près des cercueils. Certains portaient des armes à feu et, à la ceinture, la jambiya, poignard traditionnel yéménite. Sur les cercueils recouverts de tissu blanc figuraient les portraits et les noms des victimes, dont ceux d'enfants.

Des Yéménites portent le cercueil d'une victime présumée de frappes imputées à l'Arabie saoudite, le 11 novembre 2026 à Sanaa, au Yémen ( AFP / MOHAMMED HUWAIS )

À al-Shariya, des habitants pleuraient leurs proches, certains éclatant en sanglots.

"Ils étaient tous innocents (...) ils prenaient simplement un repas avec leurs familles et leurs enfants", avait déclaré plus tôt cette semaine à l'AFP Daifallah Sarhan, un habitant, évoquant le moment des frappes.

Selon les Houthis, des avions de la coalition militaire dirigée par Riyad, qui soutient le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale, ont frappé samedi plusieurs maisons du village.

La chaîne houthie Almasirah a fait état d'une autre frappe alors que des secouristes se rendaient sur place pour extraire des survivants des décombres. L'AFP n'a pas pu vérifier cette affirmation.

Ces morts s'ajoutent aux victimes de la reprise des hostilités cet été au Yémen, qui a fait plus de 1.600 morts et déplacé plus de 300.000 personnes, selon l'ONU.

Le pays est en guerre depuis 2014, lorsque les Houthis se sont emparés de Sanaa, puis de larges pans du territoire. Une coalition menée par l'Arabie saoudite est intervenue l'année suivante pour soutenir le gouvernement.

Une trêve conclue en 2022 avait permis plusieurs années d'accalmie avant la reprise des combats en juillet.

Les cercueils de victimes présumées de frappes imputées à l'Arabie saoudite, lors de leurs funérailles, le 11 novembre 2026 à Sanaa, au Yémen ( AFP / MOHAMMED HUWAIS )

En septembre, les Houthis, alliés de l'Iran, ont lancé une offensive dans l'ouest du pays, renforçant leur emprise sur la région du détroit stratégique de Bab el-Mandeb, sur la route maritime reliant l'Europe à l'Asie via le canal de Suez.

Depuis, la coalition dirigée par Riyad bombarde régulièrement les positions houthies, tandis que ces derniers multiplient les attaques contre le territoire saoudien, notamment une attaque meurtière contre l'aéroport de Riyad en octobre.