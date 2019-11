« Yémen : à marche forcée », un document sur une des principales routes migratoires d'Afrique de l'Est

Charles Emptaz et Olivier Jobard ont filmé pendant près d'un mois, depuis la frontière éthiopienne jusqu'au Yémen en guerre, de jeunes Ethiopiens oromo qui veulent se rendre en Arabie saoudite.

La route commence à la frontière entre l'Ethiopie et Djibouti, étendue de montagnes pierreuses au milieu desquelles progresse une file de jeunes gens, filles comme garçons, écrasés par le soleil. Certains sont des enfants, 12 ans peut-être, de jeunes Ethiopiens qui ont quitté le dénuement dans leur pays, un sac plastique pour tout bagage. Ils espèrent atteindre l'Arabie saoudite, 2 000 km plus loin, et trouver du travail.

Un voyage que Charles Emptaz, réalisateur, et Olivier Jobard, photographe, ont fait avec ces migrants. Pour réaliser ce reportage, produit par Arte, les deux Français les ont filmés pendant près d'un mois, depuis Galafi, à la frontière éthiopienne, jusqu'au Yémen en guerre, documentant ainsi l'une des plus importantes routes migratoires d'Afrique de l'Est.

La plupart sont des Oromo, la plus grande communauté d'Ethiopie, longtemps marginalisée, poussés sur la route par la misère. Comme cet adolescent expliquant qu'une fois arrivé en Arabie saoudite, il pourra gagner de quoi construire une maison en dur « pour [sa] maman ». Les Oromo ne sont pas les seuls Ethiopiens à tenter leur chance. Des Tigréens et des Amhara migrent aussi, mais par d'autres réseaux et en véhicule. Les Oromo, eux, font la route à pied.

Exposés aux mafias locales

Après la traversée du désert djiboutien, qui fait chaque année son lot de morts, d'épuisement et de chaleur, les migrants sont emmenés jusqu'au port d'Obock, où ils sont embarqués de nuit sur des boutres surchargés. Traversée angoissante de six à dix heures pour des jeunes dont certains n'avaient jamais vu la mer.

