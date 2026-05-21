Yehvann Diouf, comme dans un mauvais film

Ce vendredi, Yehvann Diouf s’apprête à disputer sa deuxième finale de Coupe de France d’affilée, face au RC Lens, après celle qu’il a perdue face au PSG sous les couleurs du Stade de Reims en 2025. Ironie du sort, le portier de 26 ans se retrouve aussi barragiste pour sauver la peau de son écurie en Ligue 1, comme l’an passé. Ce n’est pas la nouvelle sensation tarabiscotée du festival de Cannes, et pourtant...

Dans Edge of Tomorrow , un film de science-fiction inspiré du roman illustré japonais All You Need Is Kill , le soldat Cage est condamné à revivre indéfiniment la même bataille contre des extraterrestres, progressant à chaque tentative sans jamais réussir immédiatement à échapper au désastre. Si Yehvann Diouf ne lutte pas contre des aliens (bien que la question puisse parfois se poser), le scénario de ce long-métrage ressemble étrangement à la vie que le natif de Montreuil mène depuis désormais deux saisons. Remballez le tapis rouge, place à la pelouse !

Un jour sans faim

Déjà l’an dernier, le gant ferme de l’ancien Troyen n’avait pas suffi pour empêcher le vaisseau rémois de se disloquer en Ligue 1. En proie à une défense fébrile et rongée par le doute en championnat, Diouf a cependant tenu la baraque en Coupe de France, compétition pendant laquelle il a notamment permis au Stade de Reims de ne pas flancher face aux joyeux lurons de l’AS Cannes pour filer en finale face au PSG (perdue 3-0). Finale qui, pour les Rémois, n’avait presque pas lieu d’être, puisque celle-ci s’est disputée entre les deux matchs de barrage face au FC Metz. Rappelons que, comme contaminé par la peur de ses coéquipiers, Captain Diouf avait failli sur une frappe d’Alpha Touré avant d’offrir définitivement la montée aux Grenats en se loupant sur un lob de Gauthier Hein.…

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com