Yaya Touré salue le « renouveau » du football européen

Un avant-gardiste au Parc des Princes. Intronisé sur le banc du Slovan Bratislava en juin dernier, Yaya Touré semble s’épanouir dans les Petites Carpates . L’ancien milieu de terrain de Manchester City a qualifié le club de la capitale slovaque pour la Ligue des champions après avoir brillamment passé deux tours de barrages cet été.

À la veille de la rencontre face au PSG, la légende du foot ivoirien a exprimé sa fierté d’être devenu le premier coach africain à officier en Ligue des champions . « Ça fait un peu bizarre et ça m’a fait plaisir de voir ça , s’est-il d’abord réjoui. C’est très difficile pour nous autres, on doit travailler deux-trois fois plus mais les choses bougent, c’est l’ère du renouveau ». …

MB pour SOFOOT.com