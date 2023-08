Yassine Bounou ou un autre : qui pour remplacer Courtois ?

Victime d’une rupture du ligament croisé, Thibaut Courtois laisse un énorme vide dans les buts du Real Madrid. Une perte dont pourrait profiter Yassine Bounou. Ou un autre.

En perdant Karim Benzema, parti en Arabie saoudite, le Real Madrid a laissé filer son principal atout offensif. Et quand on ne peut plus attaquer, mieux vaut savoir défendre. Sauf que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit et ce jeudi, le foudroyé n’était autre que Thibaut Courtois, victime d’une rupture du ligament croisé au genou gauche. Une claque pour les Merengues , désormais orphelins de leur gardien de but à quelques heures du début de saison. Dès lors, une course contre la montre s’est engagée afin de trouver l’heureux remplaçant du Belge, plaçant visiblement Yassine Bounou en tête.

La chance de Lunin ?

Dans ses rangs, le Real Madrid détient pourtant déjà un portier d’envergure internationale. Du haut de son mètre 92 et de ses 24 ans, Andriy Lunin enquille en effet sa sixième saison au club, la quatrième consécutive, lui qui avait été prêté à Leganés, Valladolid et Oviedo durant ses premières piges. L’Ukrainien (9 sélections) s’est d’ailleurs installé dans la rotation madrilène sous les ordres de Carlo Ancelotti, protecteur attitré. « J’ai une confiance totale en Andriy. Il manque simplement de tout ce dont les jeunes joueurs ont besoin : l’expérience. Et l’expérience, on la gagne en jouant » , a philosophé l’entraîneur en conférence de presse ce vendredi.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com