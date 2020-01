Yassine Benrahou les rend fous

Prêté à Nîmes durant le mercato hivernal, Yassine Benrahou n'a pas attendu bien longtemps pour livrer son premier récital. Entreprenant et inspiré lors de sa première contre Reims ce samedi (2-0), il s'est même permis d'inscrire son tout premier but en Ligue 1. Du pain béni pour des Crocos qui attendaient désespérément un sauveur.

Déjà patron

Plus aucun respect du maillot ses nouvelles génération ! #benrahou #girondins #enlevecettemerde #respectetonclub pic.twitter.com/SPfDJzVN98 --

Alors qu'Olivier Thual vient de siffler la fin de la rencontre, la mascotte des Crocos et Renaud Ripart peuvent jubiler aux pieds de la tribune Jonquet. Les Nîmois viennent de mettre fin à une série de douze matchs de Ligue 1 sans la moindre victoire. Le dernier succès des Gardois remontait au 21 septembre dernier, contre Toulouse, et les supporters nîmois ne manqueront pas d'y voir un signe du destin car, avec cette victoire contre Reims (2-0), la troupe de Bernard Blaquart prend ses distances avec les Violets. Si Ripart est largement ovationné par ses supporters, ces derniers ont surtout hâte de revoir Yassine Benrahou en soutien du buteur. Après une première titularisation, un match plein, un but magnifique sur coup-franc et un titre d'homme du match, le transfuge bordelais a déjà conquis les Costières. Pas étonnant pour un gosse sûr de sa force et de son talent." Si les premiers mots du nouveau meneur de jeu nîmois peuvent paraître maladroits, ils cachent en réalité l'ambition d'un joueur en quête d'adoption. Car, après seulement dix bouts de matchs en Ligue 1 avec Bordeaux en une saison et demi, le gamin a besoin de considération. En tout cas d'avantage que celle donnée par les supporters girondins, qui n'avaient pas hésité à le vilipender en décembre dernier après qu'il se soit maladroitement affiché avec un survêtement du PSG.