À travers son roman graphique Yao visa refusé, Didier Viodé nous interpelle sur les questions d'immigration, sur la place de l'artiste en Afrique, sur la poursuite de ses rêves. Et tout cela avec une bonne dose d'humour. Malgré tous les obstacles, Yao poursuit son rêve d'être un artiste peintre autodidacte. Malheureusement, dans son pays, l'art ne se vend pas. Il se met alors en tête d'obtenir un visa? Inlassablement, Yao revient au consulat pour faire sa demande de visa. Artiste africain et autodidacte, il rêve de découvrir l'Europe et d'exposer au Centre Georges Pompidou. Ce personnage de bande dessinée créé par Didier Viodé, artiste visuel né en Côte d'Ivoire et installé à Besançon depuis 18 ans, est un optimiste un peu naïf, infatigable. À travers son héros, Didier Viodé, dessinateur et narrateur, nous fait rire tout en mettant le doigt sur des sujets graves comme l'immigration. Dans un tome précédent, il s'était attaqué à la corruption.Lire aussi Côte d'Ivoire : la BD, facile à lire mais dur d'en vivreLa quête du visa : un chemin de perpétuel recommencementPour Yao, pas question de s'embarquer sur un frêle esquif. Un cauchemar. Non, le déclic, c'est un discours Nicolas Sarkozy en mai 2007, qui prône « une immigration choisie » et non « une immigration subie ». Visiblement, Didier Viodé prend un certain plaisir à croquer l'ancien président, reconnaissable au premier coup d'?il. Dans ce discours, Nicolas Sarkozy promet...