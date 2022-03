Yannick Jadot veut un "embargo total" sur les importations de gaz et pétrole russes

La piste d'un embargo complet n'est toutefois pas d'actualité à l'échelle européenne, notamment en raison de la forte dépendance de l'Allemagne aux hydrocarbures russes.

Yannick Jadot, le 9 mars 2022, à Paris ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

"Il faut couper ce carburant de la guerre!". Pendant que les 27 Etats membres de l'Union européenne tentent de s'accorder sur les nouvelles sanctions visant la Russie en matière d'énergie, Yannick Jadot a plaidé pour un "embargo total" sur les importations de pétrole et gaz russes. "Tous les jours, avec ses exportations de gaz et de pétrole, Vladimir Poutine finance à hauteur de 700 millions de dollars la guerre qu'il mène en Ukraine. Il faut couper ce carburant de la guerre", a lancé le candidat écologiste à la présidentielle à l'antenne d' Europe 1 , jeudi 10 mars.

"Quelles que soient les conséquences, il faut arrêter cette guerre". "Il faut intégrer le fait que Poutine veut déjà mettre à bas l'Union européenne, mais c'est aujourd'hui les démocraties qu'il attaque", a ajouté Yannick Jadot. "Nous avons suffisamment de gaz jusqu'à l' hiver prochain (...). D'ici là, il faut nous organiser", a t-il commenté, évoquant les efforts de sobriété énergétique à venir, mentionnés notamment par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Côté gouvernement, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a fait valoir mercredi que les 27 pays de l'Union européenne ne pourront pas imposer d'embargo complet sur leurs importations d'hydrocarbures russes, comme l'ont décrété les Etats-Unis. Alors que Washington et Londres ont décidé d'arrêter leurs importations de gaz et de pétrole russes, l'UE, bien plus dépendante, n'est pas prête à les suivre mais s'organise pour réduire de deux tiers dès cette année ses achats de gaz à Moscou.

Les importations des Etats-Unis en pétrole brut et en produits pétroliers en millions de barils en décembre 2021, par origine ( AFP / )

Barbara Pompili, qui s'exprimait au titre de la présidence française du Conseil de l'UE, lors d'une visite à l'ONU, a confirmé que les Vingt-Sept allaient prendre "des mesures très lourdes, puisque d'ici la fin de l'année (on doit) réussir à se passer des deux tiers de nos importations" de gaz russe.

La piste d'un embargo est rejetée par l'Allemagne, dont le mix énergétique dépend fortement de la Russie. Après la décision des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne d'arrêter d'importer du pétrole russe , la pression monte sur le chancelier Olaf Scholz. Londres a exhorté mercredi l'ensemble des pays du G7 à suivre le mouvement.