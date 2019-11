Yannick Jadot : «Il faut rassembler et dépasser Europe Ecologie-les Verts»

Il a incarné la réussite des écologistes aux élections européennes. Yannick Jadot, ex-chef de file d'Europe Ecologie-les Verts, porte une partie des espoirs de cette génération qui veut mettre la défense de l'environnement au cœur de tout projet politique et faire de la réduction des inégalités, une priorité.Alors que Julien Bayou vient d'être propulsé à la tête du parti, Yannick Jadot assume cette ambition « écologico-sociale ». Il affiche aussi sa détermination à voir son parti exercer les plus hautes responsabilités, jusqu'à l'Elysée. Mais, pour l'emporter, l'eurodéputé appelle EELV au « dépassement », en engageant un travail de fond sur un « projet d'idées ». Seule façon pour lui de créer un « arc politique » dont les Verts seraient la « cheville ouvrière ». Une sorte d'OPA sur la gauche mais - pas seulement - par les idées.La motion emportée au congrès n'est pas celle que vous souteniez. Vous êtes malgré tout satisfait ?YANNICK JADOT. Je ne soutenais aucune motion ! Et c'est la ligne politique que je défends qui a massivement gagné, celle que nous avons portée lors des élections européennes. Celle qui place l'écologie au cœur du paysage politique, celle qui permet de rassembler la société en démontrant qu'on peut se rassembler nous-mêmes. LIRE AUSSI > EELV : un congrès de l'unité, vraiment ?Vous estimez que le parti est en ordre de marche ?Jamais un congrès d'EELV s'est conclu avec plus de 90 % des votes sur la même ligne. C'est historique ! Jamais il n'y a eu un tel consensus autour de la prise de responsabilité, de la conquête et du rassemblement. L'objectif qui était le mien a donc été atteint.Il y aura un avant et un après congrès de Saint-Denis ?Oui. Parce que ce congrès revendique et assume la conquête du pouvoir. Et le dépassement. Je souhaite que Julien Bayou soit le dernier secrétaire national d'EELV.Ce qui veut dire ?Je lui fais ...