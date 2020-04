Yannick Jadot dénonce "la bureaucratie aigüe" qui "fait prendre du retard" à la France

L'eurodéputé écologiste a appelé, au micro de France Inter, l'éxécutif à travailler directement avec les collectivités et élus locaux pour éviter de "prendre du retard" dans la crise sanitaire actuelle.

L'eurodéputé Yannick Jadot (EELV) le 5 février 2020. ( AFP / Thomas SAMSON )

Sortir de la tour d'ivoire parisienne, c'est ce que souhaite voir le chef de file d'EELV Yannick Jadot de la part de l'éxécutif. Invité de France Inter, il a appelé, lundi 20 avril, Emmanuel Macron à "ne plus gouverner seul avec la technocratie" et à mieux associer les acteurs locaux, les secteurs économiques et le Parlement pour sortir de la crise du coronavirus.

"On a du mal à comprendre que notre Etat, notre administration, notre gouvernement, soient aussi atteints d'une bureaucratie aiguë qui semble nous faire prendre un retard extrêmement dramatique du point de vue du drame humain que nous vivons", a-t-il dénoncé sur France Inter en pointant les retards sur les masques et les tests.

"On voit bien que, à travers toute cette crise, et c'était déjà le cas avant, mais là il y a une forme de paroxysme, le président de la République ne peut plus gouverner seul avec la technocratie", a critiqué l'eurodéputé, en réitérant son appel à organiser un "Grenelle du monde d'après".

"Organiser une société plus souveraine"

"J'appelle le président de la République, j'appelle le Premier ministre et son gouvernement à travailler beaucoup plus avec tous les acteurs locaux, avec les collectivités locales et les élus qui font un travail formidable", a-t-il ajouté.

Il leur a aussi demandé de mieux associer "tous ces secteurs économiques qui sont aujourd'hui tellement angoissés et qui apprennent à travers ces interventions du Premier ministre, du président de la République, si ils vont survivre ou pas, et, surtout, le plus souvent ils n'apprennent rien de précis, ce qui les déstabilise totalement", en citant l'exemple des restaurateurs.

Il a aussi jugé que le Parlement n'est "clairement pas" assez associé aux décisions gouvernementales.

"C'est quand même étonnant, on est certes dans une situation d'état d'urgence sanitaire mais faire débattre un Parlement sans qu'il ait l'occasion d'exprimer un avis construit, un avis instruit, c'est un vrai problème", a-t-il déploré à propos des débats sans vote que le gouvernement compte organiser fin avril sur le traçage numérique et en mai sur le déconfinement.

"Il faut sauver l'économie mais nous devons organiser la société pour qu'elle soit plus résiliente, plus souveraine, plus durable", a-t-il insisté.