Yannick Cahuzac et le RC Lens, c'est déjà fini
22 septembre – 10 novembre : c’est le temps qu’aura duré le mandat de Yannick Cahuzac comme entraîneur du RC Lens. Selon les informations de L’Equipe , le club sang et or a pris la décision de se séparer de son ancien joueur après une semaine catastrophique.
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CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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