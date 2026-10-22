Yannick Cahuzac déçu après la lourde défaite lensoise

Un Corse amer. Une seule victoire en trois matchs, pas assez pour Lens et son coach, surtout quand ce seul succès a été glané par l’ex-coach Dino Toppmöller. Cahuzac n’a donc toujours pas pris de points en Europe et s’est montré déçu en conférence de presse d’après-match, même si son équipe n’a pas fait que des mauvaises choses : « Oui, c’est vrai que dans le contenu la première est plutôt bonne, mais de rentrer à 0-1, ça nous fait mal à la tête . C’est un peu le même constat que contre le Sporting, on fait des bonnes choses, mais on n’arrive pas à concrétiser nos moments forts et ça, ça nous fait beaucoup de mal, je pense ». Après, c’est toujours plus compliqué de marquer quand ton meilleur buteur est sur le banc…

Prochain match contre Côme

Questionné sur le manque d’efficacité de son équipe, le Corse a trouvé plusieurs facteurs pour l’expliquer : « Il y a l’expérience, il y a aussi le manque de chance, puisque ça fait deux fois qu’on tape le poteau, on est tombés sur un excellent gardien aussi. Je pense que c’est un ensemble de choses. Il va falloir qu’on travaille là-dessus, parce qu’on ne peut pas se créer autant d’occasions et ne pas marquer. Au final, leur victoire est méritée, ils ont été plus efficaces, plus cliniques dans les deux surfaces » .…

LP pour SOFOOT.com