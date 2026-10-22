 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Yannick Cahuzac déçu après la lourde défaite lensoise
information fournie par So Foot 22/10/2026 à 09:28

Ajouter Boursorama à vos sources

Yannick Cahuzac déçu après la lourde défaite lensoise

Yannick Cahuzac déçu après la lourde défaite lensoise

Un Corse amer. Une seule victoire en trois matchs, pas assez pour Lens et son coach, surtout quand ce seul succès a été glané par l’ex-coach Dino Toppmöller. Cahuzac n’a donc toujours pas pris de points en Europe et s’est montré déçu en conférence de presse d’après-match, même si son équipe n’a pas fait que des mauvaises choses : « Oui, c’est vrai que dans le contenu la première est plutôt bonne, mais de rentrer à 0-1, ça nous fait mal à la tête . C’est un peu le même constat que contre le Sporting, on fait des bonnes choses, mais on n’arrive pas à concrétiser nos moments forts et ça, ça nous fait beaucoup de mal, je pense ». Après, c’est toujours plus compliqué de marquer quand ton meilleur buteur est sur le banc…

Prochain match contre Côme

Questionné sur le manque d’efficacité de son équipe, le Corse a trouvé plusieurs facteurs pour l’expliquer : « Il y a l’expérience, il y a aussi le manque de chance, puisque ça fait deux fois qu’on tape le poteau, on est tombés sur un excellent gardien aussi. Je pense que c’est un ensemble de choses. Il va falloir qu’on travaille là-dessus, parce qu’on ne peut pas se créer autant d’occasions et ne pas marquer. Au final, leur victoire est méritée, ils ont été plus efficaces, plus cliniques dans les deux surfaces » .…

LP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une décision a été prise pour OM-Le Havre
    Une décision a été prise pour OM-Le Havre
    information fournie par So Foot 23.10.2026 23:29 

    Exceptionnellement, la Ligue 1 sera privée de son affiche du dimanche soir ce week-end. Le match entre le PSG et l’Olympique lyonnais devait se jouer sur ce créneau, mais il a été reporté au lundi soir. Il était question de décaler la rencontre opposant l’Olympique ... Lire la suite

  • Si Diouf a arrêté le penalty de Lala, c'est aussi grâce à ses coéquipiers
    Si Diouf a arrêté le penalty de Lala, c'est aussi grâce à ses coéquipiers
    information fournie par So Foot 23.10.2026 23:15 

    « Ce n’est pas moi le héros, c’est Yehvann ! » Sofiane Diop a tenu à mettre la lumière sur son gardien à l’issue de la victoire de l’OGC Nice à Brest. Coupable sur le but de Ludovic Ajorque, qui lui a chipé le ballon dans les pieds, Yehvann Diouf a eu le dernier ... Lire la suite

  • Nice débloque enfin son compteur à l'extérieur
    Nice débloque enfin son compteur à l'extérieur
    information fournie par So Foot 23.10.2026 22:45 

    Brest 1-2 Nice Buts : Ajorque (15 e ) // Wahi (61 e ), Diop (83 e ) Le mal des transports, c’est du passé ! Nice a arraché son étiquette de pire équipe du championnat à l’extérieur en s’imposant à Brest (1-2). Le Gym avait pourtant mal démarré. Yehvann Diouf a ... Lire la suite

  • Nancy dauphin de Saint-Etienne, Pau dans le top 5
    Nancy dauphin de Saint-Etienne, Pau dans le top 5
    information fournie par So Foot 23.10.2026 22:04 

    Et si c’était la saison du chardon ? Nancy s’est hissé à la deuxième place de la Ligue 2 en dominant Laval vendredi (1-0). Le plat du pied de Zakaria Fdaouch, bien décalé par Ilyes Housni, a suffi au bonheur de l’ASNL, qui enchaîne une quatrième victoire consécutive ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank