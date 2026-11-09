Yannick Cahuzac assure ne pas être préoccupé par son avenir
Tu vois un mec perturbé ? Après la gifle historique reçu à Bollaert mercredi en Ligue des champions face à Côme (1-9), Lens s’est de nouveau incliné ce dimanche soir à domicile contre l’Olympique de Marseille (1-2). De quoi déjà questionner l’avenir sur le banc des Sang et or de Yannick Cahuzac ? Pas vraiment selon le principal concerné .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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