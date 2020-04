Yannick Agnel : "La vague de l'e-sport est en train de tout emporter"

Double champion olympique à Londres en 2012 (200m nage libre et relais 4x100m), Yannick Agnel a rangé son maillot de bain en 2016 à l'âge de 24 ans. Mais le Nîmois n'a pas chômé pour autant puisqu'il s'est rapidement rapproché de sa seconde passion : les jeux vidéos. Au point de devenir le directeur sportif de l'équipe d'e-sport MCES, où il bosse notamment avec l'ancien footballeur Guy Demel.



Je suis né avec une manette de jeux vidéos dans les mains, même si mes parents me donnaient des tranches de 30 minutes maximum par jour pour y jouer. J'ai d'abord joué à la Megadrive :, le. Et puis rapidement cela a évolué. Il y a d'abord eu la première Playstation qui était clairement une révolution avec Crash Bandicoot ou encore Tomb Raider. Et puis derrière la GameBoy avecet compagnie. Je me rappelle qu'on se cachait sous le préau pour éviter les surveillants et on sortait nos GameBoy pour s'échanger des Pokémon avec le câble Link.Pendant un championnat, je n'avais pas clairement pas le temps. Ni d'ailleurs pendant les quelques semaines de préparation en amont. Mais le reste de l'année, j'y jouais. Quand on s'entraîne entre 6 à 8 heures par jour et qu'on rentre chez soi lessivé, il y a peu de choses que l'on est en mesure de faire si ce n'est de s'affaler sur son canapé et prendre une manette. Et c'est bien car ça me permettait de décompresser et de retrouver des amis qui étaient un peu partout en France et à travers le monde. Je pouvais alors m'amuser et m'évader un petit peu.Je n'ai jamais été compétitif sur les jeux vidéos car je ne suis pas suffisamment bon. Et comme je suis relativement perfectionniste, je n'aime pas me donner corps et âme dans un truc où je ne suis pas talentueux. Mais pour autant, les jeux vidéos ont toujours fait partie de ma vie et ils continuent. C'est quelque chose d'important pour moi, c'est un milieu socialisant. C'est un lien fort avec mes amis car étant itinérant depuis plusieurs années, c'est plus facile de se connecter avec mes amis que j'ai à Nice, Nîmes, en Alsace ou aux États-Unis.