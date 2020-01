Yann Gaudin, le lanceur d'alerte breton de Pôle emploi qui aide les chômeurs

« Je suis intolérant à l'injustice. C'est obsessionnel chez moi. » Depuis deux mois, Yann Gaudin, conseiller dans une agence de Pôle emploi à Rennes (Ille-et-Vilaine), a ouvert un blog « Pôle emploi, le droit de savoir », hébergé par Mediapart pour inciter les demandeurs d'emploi à récupérer l'argent que l'institution leur doit.Intermittents privés d'aides en fin de droits, aide au permis accordée selon des règles plus contraignantes que ce qui est prévu par la loi, inégalité de traitement selon les régions, économies sur l'aide individuelle à la formation, neutralisation arbitraire des salaires anormalement hauts dans le calcul des indemnités... Yann Gaudin dénonce les dysfonctionnements, détaille les préjudices causés et les recours possibles. Ce quadragénaire célibataire se présente comme un lanceur d'alerte.Militant écologiste engagé auprès des Gilets jaunes, il a les valeurs du service public chevillées au corps. « Trois chômeurs se suicident en moyenne tous les jours en France. Je ne supporte pas de les spolier de leurs droits », explique posément cet ancien commercial qui a connu le chômage avant de passer le concours de l'ANPE. « Quand j'ai été embauché en 2006, j'avais la foi et j'idéalisais le métier. Dès mes débuts, pourtant, on m'a reproché d'en faire trop », se souvient Yann.Un mail envoyé à 8000 intermittents bretonsEn 2014, il découvre par hasard que les intermittents, contrairement aux allocataires du régime général, ne reçoivent pas le dossier de demande d'aide spécifique de solidarité, ce qui les prive du versement d'une aide de fin de droits d'un montant de 324 euros. « J'y ai vu un défaut d'information pour lequel Pôle emploi pourrait être attaqué en justice et j'ai donc prévenu ma hiérarchie. »Les dossiers ont fini par être envoyés durant quelques mois et puis plus du tout. Yann décide alors d'envoyer un mail aux 8000 intermittents ...