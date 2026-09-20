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Yann Bodiger s'exprime sur la crise migratoire à Ceuta
information fournie par So Foot 20/09/2026 à 13:29
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Yann Bodiger s'exprime sur la crise migratoire à Ceuta

Yann Bodiger s'exprime sur la crise migratoire à Ceuta

Le choc. Yann Bodiger , pensionnaire de deuxième division espagnole avec l’AD Ceuta FC , est témoin de la crise migratoire que traverse l’enclave depuis huit semaines . « Ça a été un choc, la population a doublé en deux jours, c’était vraiment un envahissement, explique l’ancien Toulousain pour L’Equipe . Le quotidien a changé du jour au lendemain. Après, chacun a ses propres opinions, on sait qu’il y a des enjeux politiques derrière, mais il faut essayer de penser à tout le monde : c’est très difficile à vivre pour les gens d’ici, et ça l’est aussi pour les migrants, qui sont dans le besoin. »

Peur sur la ville

Installé à Ceuta avec sa femme et sa fille , le milieu défensif raconte : « On voyait aussi les migrants occuper les espaces, dormir dans les parcs, où on ne pouvait plus aller Les habituels « Salut, comme ça va, alors le boulot etc » se sont transformés en discussions toujours centrées sur la crise, ça crée une lassitude. Des vols et des agressions ont également été relatés, donc la peur et l’insécurité se sont installées, même si ça va mieux maintenant, car on a quand même pu retrouver une certaine normalité. C’est pour ça que je trouve que la situation a été très bien gérée par la ville de Ceuta, qui est une cité autonome. »

SW pour SOFOOT.com

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